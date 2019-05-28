В Днепре мужчина выпил лосьон после бритья и попал в больницу
14:15, 28 мая 2019Происшествия
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Стражи порядка вызвали "скорую" и оказали мужчине домедицинскую помощь.
Медики госпитализировали пострадавшего в городскую больницу / Фото: altaynews.kz
В Днепре мужчина выпил лосьон после бритья и попал в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, днем на Европейском бульваре. К инспекторам обратились неравнодушные граждане и сообщили, что на парковке мужчине стало плохо и он упал.
Рядом с мужчиной полицейские нашли бутылку лосьона после бритья, раствор которого, вероятно употребил гражданин.
Стражи порядка вызвали "скорую" и оказали мужчине домедицинскую помощь. Впоследствии, медики госпитализировали пострадавшего в городскую больницу.
фото: пресс-служба патрульной полиции
фото: пресс-служба патрульной полиции
Как сообщал УНИАН, на проспекте Гагарина в Днепре при распитии настойки боярышника прямо на улице умер молодой мужчина. Его собутыльника в неадекватном состоянии забрала скорая.
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