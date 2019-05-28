цей матеріал доступний українською

В Днепре мужчина выпил лосьон после бритья и попал в больницу

14:15, 28 мая 2019
Происшествия
15 0
Медики госпитализировали пострадавшего в городскую больницу / Фото: altaynews.kz

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, днем на Европейском бульваре. К инспекторам обратились неравнодушные граждане и сообщили, что на парковке мужчине стало плохо и он упал.

Рядом с мужчиной полицейские нашли бутылку лосьона после бритья, раствор которого, вероятно употребил гражданин.

Стражи порядка вызвали "скорую" и оказали мужчине домедицинскую помощь. Впоследствии, медики госпитализировали пострадавшего в городскую больницу.

фото: пресс-служба патрульной полиции
фото: пресс-служба патрульной полиции

Как сообщал УНИАН, на проспекте Гагарина в Днепре при распитии настойки боярышника прямо на улице умер молодой мужчина. Его собутыльника в неадекватном состоянии забрала скорая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#отравлениепогода в Днепре