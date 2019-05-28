Стражи порядка вызвали "скорую" и оказали мужчине домедицинскую помощь.

В Днепре мужчина выпил лосьон после бритья и попал в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, днем на Европейском бульваре. К инспекторам обратились неравнодушные граждане и сообщили, что на парковке мужчине стало плохо и он упал.

Рядом с мужчиной полицейские нашли бутылку лосьона после бритья, раствор которого, вероятно употребил гражданин.

Стражи порядка вызвали "скорую" и оказали мужчине домедицинскую помощь. Впоследствии, медики госпитализировали пострадавшего в городскую больницу.

Как сообщал УНИАН, на проспекте Гагарина в Днепре при распитии настойки боярышника прямо на улице умер молодой мужчина. Его собутыльника в неадекватном состоянии забрала скорая.