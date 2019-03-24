В Днепре при употреблении «боярышника» умер молодой парень, его собутыльника госпитализировали (фото, видео)

Товарищ мертвого мужчины впал в панику и отталкивал медиков, которые пытались оказать ему помощь.

На проспекте Гагарина в Днепре при распитии настойки боярышника прямо на улице скончался молодой мужчина. Его собутыльника в неадекватном состоянии увезла скорая.

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Как сообщает «Информатор», патрульные обнаружили подозрительных мужчин около десяти вечера 23 марта. Один из них громко кричал, а второй оказался мертв. На вид скончавшемуся мужчине было около 25 лет.

Товарищ мертвого мужчины впал в панику и отталкивал медиков, которые пытались оказать ему помощь. Позже он рассказал, что вместе с погибшим они пили настойку боярышника. Мужчину решили госпитализировать.

Отмечается, что вокруг места происшествия валяется много пустых флакончиков из-под настойки.

Напомним, в 2016 году по меньшей мере 69 человек умерли из-за отравления суррогатным алкоголем с метанолом.