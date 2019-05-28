Против мужчины открыли уголовное производство.

В Одессе задержан мужчина, который из туалета угрожал взорвать больницу.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, накануне в полицию поступило сообщение об угрозах подрыва медицинского учреждения.

В частности, в Малиновском районе города 32-летний мужчина, закрывшись в туалете центра первичной медико-санитарной помощи, начал угрожать, что взорвет здание.

Работникам медицинского учреждения пришлось прервать работу и покинуть помещение.

Как отмечается, обследовав территорию больницы, специалисты взрывотехнической службы опасных устройств или веществ не нашли.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").