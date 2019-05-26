В Житомирской области полицейский торговал наркотиками (фото)

Правоохранителя задержали во время сбыта им синтетических психотропных веществ и наркотических средств.

В Житомирской области оперативники Службы безопасности Украины разоблачили полицейского на торговле наркотиками.

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Об этом сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, вчера, 25 мая, милиционера задержали при сбыте им синтетических психотропных веществ и наркотических средств.

Установлено, что помощник дежурного одного из районных подразделений ГУНП в Житомирской области вместе со своим сообщником закупали «по заниженным специально для них ценам» товар у местных наркопроизводителей и сбывали наркозависимым в районе оперативного обслуживания своего отделения.

«В рамках начатого уголовного производства следователи УСБУ в Житомирской области задокументировали факты продажи полицейским амфетамина и каннабиса. Сотрудники СБУ, внутренней безопасности Нацполиции и военной прокуратуры задержали полицейского в одном из районных центров Житомирской области во время боевого дежурства при попытке сбыта за 2 тысячи гривен очередной партии наркотиков - амфетамина и каннабиса», - отметила Мартынюк.

Также был задержан его сообщник. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании им меры пресечения.

Операция по разоблачению торговцев наркотиками проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.