В Одессе задержали четвертого участника схемы поставок кокаина из Европы в Украину

Трое злоумышленников уже арестованы. Им определен залог – по 2 млн грн каждому.

В Одессе правоохранители разоблачили четвертого участника преступной группы, занимавшейся поставками кокаина из Европы в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на прошлой неделе были задержаны трое участников указанной группы.

По данным ведомства, в доме и автомобиле нового фигуранта во вторник, 21 мая, прокуроры совместно с сотрудниками Одесского управления Департамента внутренней безопасности и следователями Главного управления Нацполиции в области провели обыски.

Во время следственных действий правоохранители изъяли в автомобиле подозреваемого пакет с кокаином и 500 г каннабиса.

Также на даче подозреваемого – в Овидиопольском районе Одесской области – обнаружена оранжерея с 100 кустами конопли и оборудование для ее выращивания.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

В пресс-службе отметили, что 16 мая правоохранительные органы ликвидировали схему, по которой в Одессе длительное время сбывали кокаин. Наркотики получали из стран Европы. Противоправная деятельность включала поставки, систематическое незаконное приобретение, перевозку, хранение и реализацию «порошка», что является особо опасным наркотиком.

По ходатайству прокуратуры, трое подозреваемых взяты под стражу с залогом в 2 млн грн каждому, которые пока не внесены.

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Одессе правоохранители обезвредили преступную группу, занимавшуюся сбытом кокаина из Европы. Были задержаны трое фигурантов. В ходе обысков в помещениях, задействованных в схеме наркотрафика, изъяли наркотики, наполненные шприцы, весы, другие принадлежности, золото, мобильные телефоны и карточки, около 30 тыс. долл., 26 тыс. евро, 3 млн форентов, более 4 тыс. долл., предположительно, поддельных.

Кроме того, изъят арсенал оружия, боеприпасов и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

Обыски проходили на территории Одесской, Киевской и Закарпатской областей.

Действия участников группы координировал 42-летний уроженец Закарпатья, сбывали наркотик его сообщники – 43-х и 50-летний одесситы.