В Одессе полицейский вымогал $2 тысячи за торговлю в курортной зоне

Офицера задержали во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава полиции, Нацгвардии и спасателей.

В Одессе задержан полицейский, вымогавший у женщины-предпринимателя 2 тыс. долл. за беспрепятственную торговлю в курортной зоне «Аркадия».

Читайте такжеВ Харьковской области офицеры полиции собирали дань с наркоторговцев (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Южного региона Украины, злоумышленник был задержан 17 мая.

«Он получил от гражданки неправомерную выгоду в размере 500 долл. (первая часть взятки – УНИАН) за предоставление разрешения и беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности на территории торгового комплекса, расположенного на побережье Черного моря», - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, сразу после совершения преступления офицер полиции был задержан.

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленник - заместитель начальника сектора превенции Шевченковского отделения полиции, который на днях был назначен старшим полицейским станции «Аркадия» на время курортного сезона, сразу после назначения начал «устанавливать правила» торговли.

В частности, женщине, которая имеет павильоны в торговом комплексе, полицейский поставил условие - беспрепятственно работать она сможет только за взятку 2 тыс. долл. за сезон.

Офицера задержали во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава полиции, Нацгвардии и спасателей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.