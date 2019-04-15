В Одессе активно готовятся к открытию курортного сезона (видео)

За две недели водолазам предстоит обследовать почти 20 километров одесских пляжей.

В Одессе активно готовятся к открытию курортного сезона, который здесь начнется через две недели.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Над одесским побережьем гудят инструменты. Рабочие меняют изуродованные соленой водой металлические конструкции летних кафе и ресторанов. Рядом коммунальщики чинят спасательные посты и чистят песок от мусора, который нанесли зимние штормы», - говорится в сюжете.

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Водолазы тщательно осматривают каждый метр морского дна, на берег вытягивают целые корзины опасных предметов.

За две недели водолазам предстоит обследовать почти 20 километров одесских пляжей, только после этого можно будет открывать купальный сезон.

Сами же одесситы уже спешат на побережье - насладиться морем, пока город еще не заполонили туристы.

Как сообщал УНИАН, еще в феврале одесситы открыли новый сезон отдыха на море. На побережье потянулись тысячи людей. Кое-кто тогда даже решился открыть купальный сезон несмотря на то, что вода была по-зимнему холодная - всего 3 градуса.