На Харьковщине мужчина бросил в местного жителя гранату и убежал

В результате взрыва никто не пострадал.

В поселке Малая Рогань Харьковской области полицейские разыскивают мужчину, который во время ссоры бросил в местного жителя гранату.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 4 апреля в Липецкое отделение полиции обратился 34-летний местный житель и заявил, что 3 апреля около 21:00 во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату.

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Отмечается, что мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли фрагменты гранаты, которые направлены на экспертное исследование.

По сведениям полиции, в результате взрыва пострадавших нет.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Полицейские проводят мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержанию.