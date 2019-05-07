В Одессе облили фекалиями известную активистку

Активисты утверждают, что облившие Подпалую люди получили на это «добро» от мэра Одессы Геннадия Труханова.

Сегодня в центре Одессы злоумышленники облили нечистотами активистку Светлану Подпалую, пришедшую в Летний театр, против застройки которого выступают общественники.

Как передает корреспондент УНИАН, советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк написал в Facebook, что соответствующая информация поступила в Приморский отдел полиции Одессы.

«Поступила информация, что в районе Летнего театра активистку Светлану Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами», - написал Форостяк.

По данному факту начато расследование по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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По словам руководителя общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, инцидент с активисткой может быть связан с противостоянием руководству города в связи с предложенной им концепцией благоустройства территории театра.

Активисты также утверждает, что облившие Подпалую люди получили на это «добро» от мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Это конкретный пример слаженной работы пропагандистской машины и, мэр, обвиняемый в коррупции, уже опустился до открытого противостояния с жителями Одессы», - акцентировал Балинский.

Он напомнил, что ранее подобным образом облили нечистотами в Летнем театре народного депутата Мустафу Найема.

«Исходя из того, что это – второй подобный инцидент, я понимаю, что и по первому тоже было дано «добро», - добавил общественник.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2017 года в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых на то время начальник регионального главка Дмитрий Головин. Было открыто несколько уголовных производств.

В начале марта 2019 года власти Одессы заявили о создании в Летнем театре 1 тыс. зрительских мест и т. д. Активисты заявили, что арендатор театра – компания «Солинг» – принадлежит известному бизнесмену Владимиру Галантернику, который связан с мэром Одессы Геннадием Трухановым и, что на данной территории должен быть общедоступный парк, а не концертная площадка с питейными заведениями.

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Позже стало известно, что СП «Солинг» подала в разные суды иски против 13 активистов на 13 млн грн. В частности, компания хочет взыскать по 1 млн грн с каждого активиста за якобы причиненный материальный ущерб. В числе ответчиков – общественница Светлана Подпалая, глава Одесской областной организации партии «Сила людей» Игорь Бычков, представитель «Демократического альянса» Юрий Дьяченко, общественники Геворг Эганян, Алексей Костржицкий и пр.

19 апреля были задержаны двое злоумышленников, обливших нечистотами народного депутата Мустафу Найема, который приехал в Одессу, чтобы провести брифинг в Городском саду по поводу возможной застройки расположенного здесь Летнего театра.