В Одессе избили участницу экспертной комиссии "Группа 2 мая"

В центре Одессы злоумышленники сегодня избили известную активистку - участницу экспертной комиссии «Группа 2 мая» Светлану Подпалую. Об этом Подпалая сообщила в Facebook. Нападение было совершено сегодня днем на улице Тираспольской, возле дома, где живет активистка.

Читайте такжеПроект "Куликово поле" в Одессе финансировала Москва – группа "2 мая"«На меня напали возле моего дома на Тираспольской. У меня в руках был надувной детский мяч и мобильный телефон, на плече рюкзак. Ничего не украли. Брызнули баллоном, потом били по лицу. Я понимаю, что меня предупреждают…», - написала Подпалая, отметив, что ожидает приезда скорой помощи.

Подпалая является активной участницей независимого расследования, которое проводит общественная комиссии «Группа 2 мая», созданная в 2014 году после массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек. Подпалая также активно участвует в различных протестных акциях, направленных против уничтожения зеленых зон и застройки побережья Черного моря в Одессе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.