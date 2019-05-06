В Одесской области из-за падения в колодец погиб 4-летний мальчик

Трагедия произошла из-за того, что ребенок остался без присмотра родителей.

В Николаевском районе Одесской области в результате падения в колодец погиб 4-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось 5 мая в селе Богдановка.

Читайте такжеПод Харьковом годовалый ребенок отравился водой из колодца

Отмечается, что мальчик, 2014 года рождения, самостоятельно гулял, пока его родители занимались домашними делами.

«Когда взрослые обратили внимание, что ребенок отсутствует, начали его искать. Через некоторое время его обнаружили мертвым в колодце. Ребенку еще не исполнилось пять лет…» - сообщили в главке.

По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Новомосковском районе Днепропетровской области правоохранители в колодце обнаружили мертвой женщину, которая находилась на последнем месяце беременности.