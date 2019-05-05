В Винницкой области столкнулись два автомобиля: четверо погибших (фото, видео)

Предварительно установлено, что автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

На трассе М-21 Житомир - Могилев-Подольский в селе Жежелев Козятинского района 5 мая около 05:00 произошло столкновение автомобилей Mazda и Fiat Doblo, в результате чего четверо пассажиров погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Предварительно установлено, что автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли две пассажирки Mazda, 1976 и 1998 рождения, жительницы Киевской области, и пассажиры Fiat Doblo - мужчина и женщина, 1944 и 1945 годов рождения, жители Гайсина Винницкой области.

Оба водителя - 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница Гайсина, водитель Fiat Doblo, с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии доставлены в Козятинскую районную больницу.

По данному факту открыто производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек). Такое правонарушение карается заключением на срок до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, в Виннице в четверг, 2 мая, около 14:00 на перекрестке по улице Замостянской и проспекта Коцюбинского трамвай столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадали девять человек.