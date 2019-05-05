В частном доме под Киевом взорвался тротил, есть погибший (фото)
В одном из частных домовладений села Вольное Киевской области произошел взрыв тротила. В результате инцидента погиб 26-летний мужчина, еще три человека пострадали.
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Как сообщается на сайте нацполиции Киевской области, взрыв стал результатом неосторожного обращения со взрывчаткой. Трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
«Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила», - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотра дома, где от взрыва повреждены окна и двери, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 гр. а также 4 запала к гранатам.
Ранее сообщалось, что в Барышевке Киевской области неизвестный нанес смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделения полиции. По всей области введена специальная операция «Сирена», полиция ищет убийцу.