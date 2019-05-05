В Днепре задержали мужчину, который стрелял из окна квартиры и ранил пенсионера

Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Днепре полиция задержала мужчину, который стрелял из окна собственной квартиры и ранил пенсионера.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Как установили правоохранители, подозреваемый из окна собственной квартиры открыл стрельбу. В результате один пенсионер был ранен в голову, второму пуля повредила одежду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Новокодакского отдела полиции г. Днепр. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен 42-летний мужчина - житель соседнего дома.

"Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - сообщили в полиции и добавили, что санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Оружие - предварительно, пневматическая винтовка - изъято и направлено на экспертизу. Расследование продолжается.