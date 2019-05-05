В Одесской области разыскивают вооруженного мужчину, подозреваемого в нападении на полицейских

Подозреваемый может быть вооружен охотничьим ружьем.

Сотрудники Великомихайловского отделения полиции (Одесская область) разыскивают мужчину, который подозревается в нападении на правоохранителей.

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«В рамках уголовного производства по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа сотрудниками Великомихайловского отделения полиции разыскивается Чумаченко Павел Васильевич, 1977 года рождения», – говорится в сообщении на сайте Одесской области.

Детали инцидента не уточняются, однако на сайте обнародовано фото полицейского авто с разбитым окном и поврежденным кузовом (предположительно – со следами от пуль).

«Указанный гражданин может быть вооружен охотничьим ружьем и нести угрозу для окружающих», – предупредили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Барышевке Киевской области неизвестный нанес смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделения полиции. По всей области введена специальная операция «Сирена», полиция ищет убийцу.