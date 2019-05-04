На Киевщине школьника сбил поезд, в котором ехала его мама

Парень шел встречать свою маму, которая должна была приехать именно на этом поезде.

В Бородянском районе на железнодорожной станции Клавдиево подросток переходил пути в неустановленном для этого месте в наушниках, что повлекло наезд электропоезда на него.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Поезд направлением Киев-Малин, подъезжая к станции Клавдиево, наехал на 17-летнего парня. Им оказался ученик 9-го класса Клавдиевской средней школы. Парень шел встречать свою маму, которая по несчастливому стечению обстоятельств должна была приехать именно этим поездом.

Подростка в бессознательном состоянии с повреждением черепа и переломом бедра доставили в Бородянскую больницу. Сейчас парень находится в реанимации.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате удара током на крыше электрички подросток получил ожоги 45% тела.