В России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший
Грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong с украинцами столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, в результате чего пострадал 21 человек.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области во вторник.
"Предварительно установлено, что на 423-м км автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем «КамАЗ». В настоящий момент за медицинской помощью обратились 21 человек. У многих ушибы и порезы", - сказал собеседник.
В Кромской центральной районной больнице сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"Один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики", - отметил собеседник.
По данным ГУ МВД по Орловской области, автобус с 54 пассажирами ехал из Киева, все пострадавшие - граждане Украины. Транспортные средства двигались в попутном направлении, после столкновения автобус опрокинулся в кювет.