Футболист сборной Чехии погиб в ДТП с автобусом турецкого клуба (фото)

Микроавтобус с футболистами "Аланьяспора" попал в аварию в Турции.

Полузащитник сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в результате аварии, в которую попал автобус с футболистами турецкого клуба "Аланьяспор". Трагедия произошла, когда команда возвращалась с выездного матча чемпионата Турции против "Кайсериспора".

"Аланьяспор" на своей официальной странице в Facebook сделал заявление о ДТП и гибели Шурала.

"После поединка против "Кайсериспора" наш микроавтобус попал в ДТП, в результате которого пострадали семеро игроков. Йосеф Шурал получил серьезные травмы и был доставлен в частную клинику Аланьи, но, несмотря на все усилия медиков, спасти футболиста не удалось", - говорится в заявлении клуба.

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По данным СМИ, Шурал вылетел из автобуса и ударился головой, а также получил другие травмы.

Предварительно сообщается, что ДТП случилось из-за того, что водитель уснул за рулем. В итоге автобус вылетел с дороги.

"Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, в автобусе было два водителя, но оба уснули", - сказал председатель правления "Аланьяспора" Хасан Кавусоглу, передает The Sun.

Другие футболисты, которые пострадали в ДТП, получили незначительные травмы.

Шурал перешел в "Аланьяспор" в текущем сезоне и провел 9 матчей в чемпионате Турции. С 2013 года полузащитник выступал за сборную Чехии. В последний раз он выходил на поле в составе национальной сборной в игре против Украины (0:1).

Kayserispor deplasmanından özel VIP araçla dönen Alanyasporlu futbolcular trafik kazası geçirdi.



Kazada 7 kişi yaralanırken ne yazık ki Josef Sural hayatını kaybetti.. pic.twitter.com/0fIBHn4VBW — Fırat Günayer (@firatgunayer) 29 апреля 2019 г. Kayserispor deplasmanı dönüşü Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan özel minibüs kaza yaptı. Josef Sural kaza sonrası acilen ameliyata ve sonrasında yoğun bakıma alındı. pic.twitter.com/s3qgHVMqWh — Tribun Dergi (@tribundergi) 29 апреля 2019 г.

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