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Взрыв на шахте в ОРЛО: представитель омбудсмена Украины назвал причину

17:18, 27 апреля 2019
Происшествия
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25 апреля на шахте «Схидкарбон» в подконтрольном боевикам «ЛНР» поселке Юрьевка произошел взрыв / фото Inside Donetsk

Об этом заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «112.Украина».

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«По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло», — отметил он.

Кроме того, утверждает Лисянский, взрыв на шахте был не один.

«Был первый мощный взрыв, затем еще два локальных», — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля на шахте «Схидкарбон» в подконтрольном боевикам «ЛНР» поселке Юрьевка произошел взрыв, в результате которого под завалами оказались 20 горняков, трое из них самостоятельно выбрались на поверхность.

По состоянию на субботу, 27 апреля, на поверхность подняли тела всех 17 погибших горняков.

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Теги: #ЛНР#взрыв на шахте#ОРЛОпогода в Луганске