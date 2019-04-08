В Харькове взорвали и ограбили банкомат (фото)

Внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

В Харькове ночью неизвестные взорвали и ограбили банкомат.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел около 03:35 в Основянском районе города.

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"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Валдайской неустановленные лица путем подрыва повредили банкомат и завладели деньгами", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции и работники взрыво-технического управления областного ГУНП.

"Эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, соединенного с детонатором. Устройство активировали дистанционно, с использованием велосипедного троса. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Видео: ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Ранее УНИАН сообщал, что в Новобоварському и Шевченковском районах Харькова ночью, 22 февраля, трое злоумышленников взорвали два банкомата и похитили деньги.