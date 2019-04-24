В Одессе вор-неудачник избил женщину, выпрыгнул с балкона и пытался съесть украденные деньги (фото)

Убегая от патрульных, мужчина прыгнул с третьего этажа.

В Киевском районе Одессы подозреваемый в разбое во время задержания пытался съесть отобранные им у местной жительницы деньги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вчера около 19.00 в полицию поступила информация о том, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Ильфа и Петрова кричит женщина. В частности, она зовет на помощь, а из-за двери также доносится сильный шум – звуки ударов, разбитого стекла и прочее.

Инспекторы прибыли по указанному адресу.

«Из квартиры были слышны крики, но дверь никто не открывал. По словам соседки, она видела, как с балкона этой квартиры пытается выпрыгнуть неизвестный мужчина. Также свидетель происшествия рассказала, что было слышно, как потерпевшая звала на помощь и требовала вернуть похищенные вещи», - отметили в пресс-службе.

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Полицейские выбежали на улицу и увидели мужчину, который прыгнул с балкона 3-го этажа и начал убегать. При попытке скрыться, мужчина хотел избавиться от похищенных вещей. Также при задержании он пытался съесть денежные купюры, которые держал в руках.

По данным пресс-службы, у злоумышленника инспекторы обнаружили женскую сумку, барсетку, телефон, ключи от квартиры и большую сумму денег.

Когда патрульные открыли квартиру, из которой раздавались крики, то увидели, что на полу лежит окровавленная женщина. Также в помещении была сломана мебель, выбиты двери, разбиты бутылки.

Пострадавшую женщину госпитализировали. На месте происшествия работали следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.