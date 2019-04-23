Со Львовского бронетанкового завода эвакуировали 550 работников из-за сообщения о заминировании
Со Львовского бронетанкового завода эвакуировали 550 работников из-за ложного сообщения о заминировании.
Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, сообщение о том, что заминирован бронетанковый завод, расположенный на улице Стрыйской во Львове, поступило в полицию около 16.15.
"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. Правоохранители провели эвакуацию 550 работников предприятия, после чего обследовали помещения и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
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Сейчас устанавливается личность анонима, который дал ложное сообщение о заминировании, и решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, на электронную почту Житомирского бронетанкового завода, расположенного в поселке Новогуйвинское, поступило анонимное сообщение о том, что на территории предприятия заложено самодельное взрывное устройство. На время проверки с завода эвакуировали людей.