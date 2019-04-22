Сейчас "заминирован" железнодорожный вокзал, пять заводов, торговый центр и ресторан.

В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании восьми объектов, среди которых – железнодорожный вокзал, пять заводов, торговый центр и ресторан.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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Согласно сообщению, информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на Юбилейном проспекте поступило в полицию 22 апреля около 9:30.

Затем, около 11:40, было сообщено о закладке взрывчатки на заводах, расположенных на улицах Плехановская и Искринаская, а также в ресторане на улице Кромская.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

В ведомстве отметили, что в течение минувших суток полиция получила 14 сообщений о минировании объектов в Харькове. Среди них – аэропорт, девять отелей, три торговых центра и кинотеатр.

Полицейские обследовали около 127352 кв. м помещений, 44000 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.