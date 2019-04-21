В Харькове "заминировали" аэропорт, отель и два торговых центра

Полиция проводит осмотр помещений и прилегающей территории.

В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта, отеля и двух торговых центров.

"Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центров по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13:00", - сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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В полиции отметили, что по адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы правоохранители проверяли сообщение о минировании телекомпании «7 канал». Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сообщение поступило по спецлинии «102» сегодня, 21 апреля, в 08:08.