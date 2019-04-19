В Одессе умер 13-летний мальчик, получивший ожоги тела от удара током на крыше поезда

Мальчика привезли из пригорода в ожоговый центр Одессы, но спасти его не удалось.

Сегодня в Одессе умер 13-летний мальчик, получивший 18 апреля ожоги более 80% тела от удара током на крыше железнодорожного вагона.

Как сообщили УНИАН в мэрии, днем ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Как сообщил журналистам и. о. заведующего ожоговым отделением Одесской городской больницы №10 Александр Ставратий, мальчик в результате удара током высокого напряжения получил ожоги пламенем вольтовой дуги 85% тела, из которых 50% – глубокие.

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Кроме того, у ребенка был ожог дыхательных путей, тяжелая травма головы, перелом левой ноги и т. д.

Вчера вечером из Одесской области его доставили в Одессу, где провели обследование, ввели соответствующие лекарственные препараты. По словам медиков, ребенка начали выводить из состояния шока, однако спасти ему жизнь не удалось.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 апреля в Беляевском районе Одесской области 13-летний мальчик получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагона.

По данным полиции, ребенок находился на железнодорожной станции в районе села Дачное. Он залез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. Мальчик получил удар током высокого напряжения и упал с крыши вагона.