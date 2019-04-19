В Одесской области 13-летний мальчик получил ожоги 80% тела от удара током на крыше поезда

Ребенок влез на крышу вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач.

В Беляевском районе Одесской области 13-летний мальчик получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагона.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, предварительно установлено, что вчера ребенок находился на железнодорожной станции в районе села Дачное.

Читайте такжеВ Одессе умер годовалый ребенок, упавший в ведро с кипятком (видео)

Он влез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. В результате получил поражение электрическим током и упал с крыши вагона.

«13-летний ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом: поражение электрическим током 80% тела и другими травмами», - сообщили в главке.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье 14-летний подросток залез в электрощитовую подстанцию, где его поразило мощным разрядом электротока.