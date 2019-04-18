В Тернополе подозреваемого в убийстве владелицы тату-салона могут признать частично невменяемым

Окончательное решение будет зависеть от результатов психиатрической экспертизы.

Жителя Тернополя Андрея Горбатюка, который подозревается в жестоком убийстве владелицы тату-салона, могут признать частично невменяемым.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал адвокат Ростислав Небельский. По его словам, подозреваемого могут признать частично невменяемым, если медики придут к заключению, что в момент убийства он не осознавал своих действий.

«Скажем, этот парень мог ассоциировать себя с каким-то образом, завладевшим им на момент совершения деяния. Надо установить, имело ли это место. Следы клыков на шее указывают на что-то непонятное, это не является типичным для совершения подобных преступлений. Но все это должны выяснять профессиональные психиатры, ключевое слово в данном вопросе будет за ними», - отметил он.

По словам адвоката, только после проведенной экспертизы будет понятно, признают ли его частично невменяемым.

«О полной невменяемости труднее говорить, поскольку человек находился в социуме, и не было замечаний относительно его адекватности по отношению к другим людям. В то же время, есть вариант невменяемости - в случае наличия психического заболевания, которое проявилось в момент действия. Скажем, могло быть что-то, что спровоцировало обострение, внезапное возбуждение. Но это должны определить эксперты в психиатрическом учреждении», - отметил юрист.

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По его данным, такая экспертиза должна проводиться в течение длительного периода.

«Специалисты должны провести с подозреваемым до месяца, а может и больше», - подчеркнул Небельский и добавил, что на такое нетипичное поведение подозреваемого могли повлиять какие-то факторы, что проявилось в его внешности.

«Какая-то оккультная литература могла повлиять на него, если он увлекался чем-то подобным. Хотя культ предполагает еще и других участников. В общем, этот парень является загадкой», - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Тернополе в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили тело 27-летней владелицы тату-салона Татьяны Подашевской.

17 апреля во Львове полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины - ее знакомого Андрея Горбатюка. Он признался в совершении преступления.

Молодой человек имеет необычную внешность - у него разрезанный пополам язык, острые клыки, изменена форма ушей, а также сделан татуаж глаз.