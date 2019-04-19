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На Черниговщине произошел взрыв в школе, где расположен избирательный участок

10:50, 19 апреля 2019
Происшествия
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На Черниговщине произошел взрыв в школе / фото УНИАН

В Черниговской области на территории Любечской громады (Репкинский район) в школе, где расположен один из избирательных участков, произошел взрыв.

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Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, взрыв произошел в четверг, 18 апреля.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность электрокотла.

От взрывной волны вылетели стекла в 17 окнах, разрушены две внутренние перегородки. Пострадавших в результате взрыва нет. По факту взрыва проводится проверка.

В то же время, как сообщают местные СМИ, жители громады считают, что этот взрыв является попыткой местных властей сорвать процесс голосования.

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Теги: #взрыв#Черниговщинапогода в Чернигове