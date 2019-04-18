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В Киеве на Почтовой площади из-под причала достали труп мужчины

16:55, 18 апреля 2019
Происшествия
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Возле почтовой площади в Днепре затонул человек / фото УНИАН

Как сегодня сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло днем 17 апреля.

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"Как оказалось на речном вокзале под причалом на глубине 5 метров находилось тело мужчины. Спасатели с помощью водолазного снаряжения и катера достали тело гражданина", - говорится в сообщении.

Вместе со службой медицинской помощи спасатели пытались реанимировать мужчину. Проводилась сердечно-легочная реанимация, которая результатов не дала.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в феврале под Днепром шесть мужчин провалились под лед.

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