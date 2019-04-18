В Киеве на Почтовой площади из-под причала достали труп мужчины
16:55, 18 апреля 2019Происшествия
230 0
Тело находилось на глубине 5 метров.
Возле почтовой площади в Днепре затонул человек / фото УНИАН
В Киеве в районе Почтовой площади водолазы достали из реки Днепр тело мужчины.
Как сегодня сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло днем 17 апреля.
Читайте такжеВ Одессе на пляже коляску с ребенком сдуло в море (видео)
"Как оказалось на речном вокзале под причалом на глубине 5 метров находилось тело мужчины. Спасатели с помощью водолазного снаряжения и катера достали тело гражданина", - говорится в сообщении.
Вместе со службой медицинской помощи спасатели пытались реанимировать мужчину. Проводилась сердечно-легочная реанимация, которая результатов не дала.
Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщал УНИАН, в феврале под Днепром шесть мужчин провалились под лед.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter