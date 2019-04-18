Под Кропивницким беременная 14-летняя школьница покончила с собой
В Кировоградской области покончила с собой школьница, находившаяся на девятом месяце беременности.
Трагедия произошла 18 апреля в с. Цибулево Знаменского района, сообщает "Обозреватель". Как стало известно, погибшую звали Кристина П. Ей было 14 лет.
Для местных жителей новость о смерти девушки стала шоком. По их словам, через неделю она должна была родить девочку.
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По словам жителей села, тело девушки нашли во дворе дома, в котором она проживала вместе с сожителем. Мама жила отдельно, недалеко от дочери.
Люди отмечают, что семья Кристины не была асоциальной. "Обычные работящие люди", – говорят соседи.
Председатель сельсовета Людмила Таранец сообщила, что семья девушки не является неблагополучной: "На учете людей, у которых сложные жизненные обстоятельства, они не пребывают".
В селе говорят, что сожителю Кристины – 18 лет. Зовут Артем, он местный. Алкоголем и наркотиками парень не злоупотреблял, к уголовной ответственности не привлекался. По словам односельчан, за день до трагедии Кристину и Артема видели на улице – они шли, держась за руки.
Обстоятельства трагедии на данный момент неизвестны. В полиции гибель девушки подтвердили, однако подробности официально не прокомментировали.
Как сообщал УНИАН, 13 апреля на Львовщине повесился десятиклассник.