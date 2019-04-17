В Харькове прорвало теплотрасу, горячей водой затопило людей в автомобиле (фото, видео)

Спасатели высвободили мужчин из "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место.

В Харькове недалеко от станции метро "Киевская" около 14:00 произошел прорыв теплосети.

Как рассказали в мэрии, авария произошла на трубопроводе, соединяющем ТЭЦ-5 и Салтовку, передает Харків Тimes.

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В результате аварии участок проезжей части был затоплен.

"На улицы хлынул поток кипятка. Горячей водой залило улицу Матюшенко, частично кипяток пролился на улицу Шевченко и Горсоветскую. Местами глубина потока достигала 3-40 сантиметров", - пишет издание.

Патрульная полиция перекрыла движение возле места, где произошла авария, транспорт оттуда отводят. Коммунальщики приступили к ликвидации прорыва, но точные сроки ремонта назвать пока не могут.

В результате прорыва горячей водой затопило автомобиль, в котором находились двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня на номер "112" поступила информация о том, что на ул. Матюшенко Киевского района Харькова произошел прорыв трубы с горячей водой.

"Наполовину в воде оказалась одна машина "Mazda 626". Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи. К месту вызова прибыло отделение службы спасения для оказания помощи людям. Спасатели высвободили мужчин из "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место", - говорится в сообщении.

В настоящее время коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации аварии на данном участке теплосети.

Видео: Харків ДСНС

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