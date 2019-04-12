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В Киеве на Печерске легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие (фото, видео)

11:43, 12 апреля 2019
Происшествия
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На столичном Печерске пьяный водитель легковушки протаранил грузовик / фото Роман Барабаш / Информатор

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, происшествие произошло ночью на улице Мечникова.

фото Роман Барабаш / Информатор

«Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине дороги», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате столкновения пострадало двое человек, в частности, 58-летнего водителя грузовика госпитализировали с переломом левой руки и ушибами тела, а 34-летнего пассажира легковушки доставили в больницу с травмой головы.

По предварительным данным правоохранителей, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

Видео "Информатор"

Как сообщал УНИАН, 11 апреля на Ривненщине БТР наехал на гражданское авто.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве