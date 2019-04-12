В Киеве на Печерске легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие (фото, видео)

По предварительным данным, водитель легкового авто находился в состоянии алкогольного опьянения.

На столичном Печерске легковушка столкнулась с припаркованным на обочине грузовиком.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, происшествие произошло ночью на улице Мечникова.

«Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине дороги», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате столкновения пострадало двое человек, в частности, 58-летнего водителя грузовика госпитализировали с переломом левой руки и ушибами тела, а 34-летнего пассажира легковушки доставили в больницу с травмой головы.

По предварительным данным правоохранителей, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

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