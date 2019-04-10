В здании КГГА не нашли взрывчатки

Полиция открыла уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании.

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в здании Киевской горгосадминистрации.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Работники профильных служб тщательно осмотрели здание и прилегающую территорию: взрывоопасных предметов не найдено", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления лица, сделавшего ложное сообщение. Злоумышленнику за такие действия грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из здания Киевской горгосадминистрации эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.