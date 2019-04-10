Отказали тормоза: в Днепре КрАЗ протаранил 11 автомобилей (фото, видео)
10:55, 10 апреля 2019Происшествия
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Количество пострадавших пока уточняется.
В Днепре КрАЗ протаранил более 10 авто / фото Олег Чистопольцев / Днепроград
Сегодня, 10 апреля, примерно в 9:00 утра на проспекте Александра Поля в Днепре загруженный спецтехникой грузовой автомобиль КрАЗ, у которого отказали тормоза, протаранил 11 автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, грузовик снес машины, которые проезжали рядом.
Количество пострадавших пока уточняется. Предварительно известно, что одна из пострадавших женщин получила сотрясение мозга.
На месте работает полиция и спасатели. В результате ДТП на проспекте Поля образовались пробки. Патрульные в ручном режиме регулируют движение.
Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в центре Киева кран протаранил 17 автомобилей.
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