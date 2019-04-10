Отказали тормоза: в Днепре КрАЗ протаранил 11 автомобилей (фото, видео)

Количество пострадавших пока уточняется.

Сегодня, 10 апреля, примерно в 9:00 утра на проспекте Александра Поля в Днепре загруженный спецтехникой грузовой автомобиль КрАЗ, у которого отказали тормоза, протаранил 11 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, грузовик снес машины, которые проезжали рядом.

Количество пострадавших пока уточняется. Предварительно известно, что одна из пострадавших женщин получила сотрясение мозга.

На месте работает полиция и спасатели. В результате ДТП на проспекте Поля образовались пробки. Патрульные в ручном режиме регулируют движение.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в центре Киева кран протаранил 17 автомобилей.