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В электричке мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку

15:30, 09 апреля 2019
Происшествия
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В электричке изнасиловали девушку / фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением "Киев-Гребенка" сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", - написал Аброськин.

Ранее УНИАН сообщал. что в Киеве на Оболони двое нетрезвых мужчин изнасиловали девушку. Один из подозреваемых - велокурьер, другой официально не работает.

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Теги: #изнасилование#электричка#изнасилование девушкипогода в Киеве