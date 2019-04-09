В электричке мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку

В электричке мужчина забрал у девушки мобильный телефон и золотую цепочку.

В понедельник, 8 апреля, в электричке сообщением "Киев-Гребенка" мужчина сначала ограбил, а затем изнасиловал 14-летнюю девочку.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением "Киев-Гребенка" сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", - написал Аброськин.

Ранее УНИАН сообщал. что в Киеве на Оболони двое нетрезвых мужчин изнасиловали девушку. Один из подозреваемых - велокурьер, другой официально не работает.