Убийство молодой украинки в США: журналисты узнали о муже-садисте и 2-летней дочери (видео)

23-летнюю Татьяну убили 30 марта. За день до второго дня рождения ее дочери. Родные начали переживать, когда она не ответила на приветствие.

23-летнюю Татьяну Гужву из Львовщины убили в американском штате Висконсин. В преступлении подозревают ее мужа, 31-летнего Фауда Пашаева, который признался в этом родным девушки. Полиция его уже арестовала.

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О том, что Татьяна ранее обращалась в полицию из-за насилия в семье, ее родители узнали только сейчас. И теперь собирают деньги, чтобы забрать тело дочери и взять опеку над 2-летней внучкой Сабиной, которую видели только в Skype.

Обвинения в насилии в семье мужу Татьяны предъявили еще в январе. "Ему запретили приближаться к дому, к Тане, к Сабине. Я думаю, что он ее держал в страхе", - говорит Юлия, родственница убитой.

23-летнюю Татьяну убили 30 марта. За день до второго дня рождения ее дочери. Родные начали переживать, когда она не ответила на приветствие.

Как рассказывает родственница Юлия, она тоже звонила поздравить Татьяну, но трубку взял муж. На вопрос, где девушка, он ответил: "Я ее убил". Тогда родные Татьяны обратились к друзьям в США, а те - в полицию. Мужчину сразу арестовали.

"Все произошло довольно быстро, мы знали, что он находится в этом районе, у нас было несколько отрядов, которые искали его там", - рассказал Джоди Ворд, начальник отдела полиции Деллс, Висконсин.

Мать девушки Надежда не может поверить в то, что произошло, ведь жизнь ее дочери была похожа на воплощение американской мечты. Таня уехала в США четыре года назад по программе для студентов. Там познакомилась с мужем.

Об издевательствах мужа Татьяна родным не рассказывала. В соцсетях они видели счастливую семью.

Когда Фуада Пашаева арестовали, двухлетнюю Сабину передали под надзор соцслужб. И теперь ее бабушка хочет забрать девочку в Украину.

Как объясняет адвокат, женщина должна доказать родственную связь с этим ребенком и в любом случае надо обращаться к адвокатам, которые являются специалистами по семейному праву именно штата Висконсин.

Родные подсчитали, что все расходы и юридическое сопровождение по установлению опекунства обойдется в 50 тысяч долларов, половину суммы уже собрали неравнодушные. В МИД говорят, поддерживают связь с американскими органами опеки и полицией. Обещают содействие по возвращению девочки и тела ее мамы. Но расходы на себя могут взять только если семья докажет, что самостоятельно сделать это не сможет.

Сейчас родители Татьяны ищут адвокатов, которые знают законы штата Висконсин и собирают документы для открытия визы бабушки Сабины.