В США жестоко убили 23-летнюю украинку, подозревают ее мужа (фото)

Мужу убитой Татьяны Гужвы в январе было предъявлено обвинение в домашнем насилии по 11 пунктам, жертвой которого была украинка.

В американском штате Висконсин жестоко убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву, правоохранители подозревают ее мужа.

Об этом сообщает uapost.us.

Департамент полиции города Висконсин-Делс сообщил, что Татьяна Гужва была найдена мертвой в доме на бульваре Вашингтон в четверг, 4 апреля, вечером. Полиция арестовала ее мужа, 31-летнего Фуада Пашаева, как подозреваемого в деле.

По предварительной информации, Пашаеву в январе уже было предъявлено обвинение в домашнем насилии по 11 пунктам, жертвой которого была Татьяна.

На данный момент дело находится в окружном суде Колумбии. Были предъявлены следующие обвинения - удушение, незаконное лишение свободы, уничтожение имущества, нападение и другие пять пунктов неправомерного поведения.

Татьяна Гужва обратилась в полицию 3 января, потому что боялась, что Пашаев собирается ее убить. Она сказала, что они прожили вместе три года, в течение которых Пашаев регулярно употреблял алкоголь и бил девушку.

В августе она сообщала полиции, что он был в пьяном состоянии схватил ее за шею и начал душить. В тот же месяц ее щенок Шитцу "внезапно исчез", и в убийстве домашнего животного девушка подозревала Пашаева.

Татьяна Гужва также рассказала, что в декабре 2018 года Пашаев в состоянии алкогольного опьянения трижды ударил ее в спину. Первого января он бросил в нее сковородку, потому что кричал ребенок. В заявлении от 2 января также говорится, что Пашаев закрывал Гужву в ванной комнате и выливал воду ей в лицо.

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Третьего января, когда Татьяна написала заявление на своего мужа, он сказал ей: "Если ты напишешь сообщение еще кому-то, я убью тебя". Затем он сломал телефон, швырнув его на деревянный пол. Поэтому женщина обратилась в полицию для собственной безопасности и безопасности ребенка.

4 января Пашаева освободили под залог в 10 тысяч долларов. Ему было запрещено приближаться к Татьяне и их годовалому ребенку. Его также обязали придерживаться абсолютной трезвости.

Полиция заявила, что окончательных результатов аутопсии, которая определит причину смерти Татьяны, пока что нет. Пашаев сейчас находится в тюрьме Колумбийского округа в ожидании официального обвинения в смерти украинки.

Начат сбор средств на организацию прибытия родителей Татьяны в США, которые заберут под свою опеку ребенка.