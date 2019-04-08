Пожар в Подольском районе Киева потушили - спасатели (фото, видео)
08:38, 08 апреля 2019Происшествия
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Сейчас устанавливают причину возгорания и оценивают ущерб.
В Киеве ликвидировали масштабный пожар на территории частной усадьбы / фото kyiv.dsns.gov.ua
Пожар вспыхнул накануне в Подольском районе Киева, потушили около 3 часов ночи.
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Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, в результате пожара сгорели сарай на улице Гомельской, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. На дома, расположенные рядом, огонь не перекинулся.
Во время тушения в одной из хозяйственных построек взорвались несколько газовых баллонов — это значительно увеличило площадь горения. Никто из спасателей не пострадал.
Сейчас устанавливают причину возгорания и оценивают ущерб.
Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в одном частном доме в секторе на Гомельской улице в Киеве, позже огонь перекинулся на другие.
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