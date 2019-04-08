Пожар в Подольском районе Киева потушили - спасатели (фото, видео)

Сейчас устанавливают причину возгорания и оценивают ущерб.

Пожар вспыхнул накануне в Подольском районе Киева, потушили около 3 часов ночи.

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Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, в результате пожара сгорели сарай на улице Гомельской, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. На дома, расположенные рядом, огонь не перекинулся.

Во время тушения в одной из хозяйственных построек взорвались несколько газовых баллонов — это значительно увеличило площадь горения. Никто из спасателей не пострадал.

Сейчас устанавливают причину возгорания и оценивают ущерб.

Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в одном частном доме в секторе на Гомельской улице в Киеве, позже огонь перекинулся на другие.