Кричали, что любят "рашку": в центре Киева избили режиссера проекта "Вавилон'13"

Инцидент произошел из-за того, что режиссер пожаловался на российские песни, звучавшие в кафе.

В кафе в центре Киева напали на известного документалиста, режиссера проекта «Вавилон'13» Юрия Грузинова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам режиссер.

«Я люблю рашку!» - с такими словами мне разбили лицо на Печерске - ждите следователей, ну и тому подобное, кстати, огромный привет - охраннику-полицейскому с номером 24963», - написал он.

Грузинов рассказал, что инцидент произошел в кальянной «Брайтон Бич» в Печерском районе столицы.

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Как уточнил режиссер в телефонном комментарии автору сайта "Документы" Елене Коркодим, драка в кафе возникла из-за звучащей русской музыки.

"Юрий Грузинов: Сидим в кафе, играет русская музыка. Один трек, второй, третий, я положил рюкзак на стол за которым мы сидели. Подошла официантка и в приказном тоне сообщила, что я должен убрать со стола рюкзак, так как это правило заведения. Я попросил показать, где это записано, мне сообщили, что это негласное правило!» - передала слова Грузинова Елена Коркодим.

В ответ режиссер пожаловался на российские песни, звучавшие в кафе.

«И тут чувак как заорет: «Я люблю рашку!». Я попытался спросить у него, за что конкретно? Пока я задавал вопрос, совсем другой муфлон, со стороны врезал мне с размаху и свалил!» - отмечается в сообщении.

По словам Юрия Грузинова, после избиения он обратился в больницу и ему наложили швы. Насчет реакции полиции - Юрий Грузинов добавил: "Это будет ясно в понедельник".

Напомним, Юрий Грузинов выходец из России. Был среди документалистов, которые сохранили хронику событий Революции Достоинства. Ведет съемки войны на востоке Украины.

За цикл историко-документальных фильмов о Майдане получил Шевченковскую премию. Соавтор фильма "Первая сотня" об эпохальных изменениях в стране.

Вместе с оператором Ярославом Пилунским был среди первых задержанных представителей Украины во время захвата Крыма силовиками Российской Федерации. История освобождения кинематографистов получила резонанс. Свой первый совместный фильм о Революции Достоинства вавилоновцы назвали "Сильнее, чем оружие" (2014). Пленным кинематографистам тогда сказали: "У вас нет оружия? У вас есть камера, это сильнее, чем оружие!".