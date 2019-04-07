В Днепре задержали парней, которые избили и сбросили мужчину с моста ради видео (фото)

Мужчина умер от полученных травм.

В Днепре полиция задержала двух парней, которые избили мужчину и сбросили его с моста в реку, записывая процесс на видео. Мужчина умер от полученных травм.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook. "Вчера работники полиции Днепра установили и задержали двух подонков, 1993 и 1996 г. р., которые сбросили в реку неизвестного ради видео на телефон. Человек погиб", - написал Аброськин.

Как сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, по словам очевидцев, конфликт между тремя мужчинами произошел в одном из кафе Днепра 6 апреля. В ходе ссоры молодые люди избили 48-летнего мужчину и толкнули в воду.

Во время установления обстоятельств преступления полиция задержала двух причастных к нанесению телесных повреждений мужчин 22 и 26 лет. Их доставили в Днепровский отдел полиции и опросили.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Начато следствие.