В Житомире полиция расследует нападение члена избирательной комиссии на полицейского при подсчете голосов

Мужчина толкал женщину и таскал за волосы.

В Житомире полиция начала уголовное производство по факту нападения члена участковой избирательной комиссии на женщину-полицейского при подсчете голосов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, ночью 1 апреля на одном из избирательных участков Житомира во время спора между членами комиссии женщина-полицейский сделала замечание относительно соблюдения порядка и правил этики. На что один из оппонентов отреагировал бранью и набросился на лейтенанта полиции с пинками.

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«Происшествие случилось около 1:30. Женщина-полицейский находилась в отдельной комнате помещения участковой избирательной комиссии, когда туда зашли двое ее членов, мужчина и женщина, и начали громко и в грубой форме выражать недовольство продолжительностью оформления документов по подсчету голосов», - добавили в отделе коммуникации.

В полиции уточнили, что лейтенант сделала замечание обоим относительно этикета и соблюдения порядка.

«Вместо того, чтобы успокоиться и взять свои эмоции под контроль, 55-летний мужчина набросился на 24-летнюю девушку: сначала с нецензурной бранью, а затем - с пинками. Начал ее толкать, хватать за одежду и таскать за волосы. Дебошир успокоился только после предупреждения девушки о применении табельного оружия», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала все обстоятельства происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый в его совершении задержан в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие следственные действия.