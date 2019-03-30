В полиции назвали имя погибшего в ДТП нацгвардейца - ему было 22 года

Еще двое военнослужащих получили тяжелые травмы.

В полиции назвали имя погибшего в ДТП в Одессе нацгвардейца. Ему было всего 22 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в Суворовском районе города в ДТП иномарка совершила наезд на пеший патруль правоохранителей.

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В частности, трое военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины несли службу по охране общественного порядка. Один из них – Виталий Флоря, 1996 года рождения, - погиб на месте. Еще двое получили тяжелые травмы.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализировано. В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes. На месте погиб один военнослужащий, пять человек - двое нацгвардейцев и трое гражданских - травмированы.

Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.