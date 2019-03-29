Двум лицам объявили подозрение из-за взрывов на АЗС в Кропивницком

Отмечается, что инженера предприятия правоохранители задержали при попытке покинуть территорию Украины.

Подозрение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью предъявили руководителю ООО «Элан-Ви» и главному инженеру этого предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, руководителю ООО «Элан-Ви» и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время прокуратурой готовится в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.

Отмечается, что инженера правоохранители задержали при попытке покинуть территорию Украины.

Руководитель предприятия до этого времени находится в лечебном учреждении под охраной.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 марта в Кропивницком на автомобильной стоянке произошел пожар с последующими взрывами.

В результате пожара пострадали четверо человек, среди которых двое спасателей. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправним оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности, в результате чего было уничтожено 8 легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей.