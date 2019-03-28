Бросил опасный предмет в костер: в ВСУ раскрыли новые детали взрыва на черниговском полигоне

Сейчас назначили служебное расследование, возбуждать уголовное дело пока что не будут.

В результате взрыва неизвестного предмета на полигоне в Черниговской области пострадал один военнослужащий. Мужчина получил легкие телесные повреждения и сейчас находится в медучреждении.

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Об этом сообщил подполковник, начальник пресс-центра оперативного командования "Север" Виталий Кириллов, передает «Обозреватель».

"Двое военнослужащих осматривали территорию и нашли неизвестный взрывной предмет. Один из мужчин взял его в руки и бросил в костер, из-за чего и произошел взрыв. Пострадал один военнослужащий, другой повреждений не получил. Оба были доставлены в медучреждения, где им оказали первую медицинскую помощь. Информация, которую мы давали на странице в Facebook, о том, что один из военнослужащих получил ранения средней тяжести, не подтвердилась. Он получил легкие телесные повреждения и сейчас находится в стационарном лечебном заведении", — сказал он.

Сейчас назначили служебное расследование, сообщил Крылов. Возбуждать уголовное дело пока что не будут, пояснил он.

"Будут выяснять все причины и обстоятельства данного случая и уже по результатам этого служебного расследования станет понятно, будет ли он наказан или нет", — добавил начальник пресс-центра.