На Черниговщине произошел взрыв на военном полигоне - ранен военнослужащий

Чрезвычайное происшествие произошло в пгт Гончаровское на общевойсковом полигоне.

В Черниговской области в результате взрыва неизвестного предмета ранен военнослужащий.

Об этом пресс-служба оперативного командования "Север" сообщает в Facebook.

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Согласно информации, 27 марта в пгт Гончаровское на общевойсковом полигоне оперативного командования «Север» двое военнослужащих при осмотре территории нашли неизвестный взрывной предмет. Нарушив правила безопасности и обращения с неизвестными взрывными предметами, один из военных взял в руки предмет и отбросил его. В результате произошел взрыв.

Военнослужащий получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Второй военнослужащий не пострадал.

Как сообщал УНИАН, от взрыва в Кропивницком пострадали три человека.