Масштабное ДТП под Киевом: на Бориспольской трассе из-за гололеда столкнулись более 20 авто (фото, видео)

Из-за аварии полицейские перекрывали трассу.

На въезде в Киев со стороны Борисполя ночью произошла масштабная авария с участием десятков автомобилей.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, на небольшом участке трассы возле гостинично-ресторанного комплекса Onovo машины разбросало по четырем полосам, несколько автомобилей влетели в отбойник. В ДТП попали как легковые, так и грузовые авто.

Читайте также18-летний чемпион Украины погиб в страшном ДТП в Запорожье

По предварительным данным, массовое столкновение произошло из-за сильной гололедицы.

В свою очередь полицейские, которые прибыли на место происшествия, перекрыли трассу от выезда на улицу Бориспольскую до станции метро "Бориспольская".

Отдельно издание отметило, что точное количество машин, попавших в аварию, неизвестно, потому что многие водители поехали своим ходом. Однако, по словам правоохранителей, на этом участке попали в аварию более 20 автомобилей.

В результате ДТП никто не пострадал, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, в Киеве внедорожник BMW X6 разбил пять автомобилей на встречной полосе, один из них загорелся. В результате ДТП пострадали двое людей.