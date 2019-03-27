От взрыва в Кропивницком пострадали три человека

По предварительной информации, один из пострадавших - сотрудник ГСЧС.

В результате взрывов в Кропивницком пострадали минимум три человека.

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Об этом журналистам сообщили мэр города Андрей Райкович и глава полиции Кировоградщины Роман Козьяков.

Трансляцию с места событий, куда прибыли журналисты и чиновники, ведет в Facebook Иван Полищук.

По предварительной информации, один человек в реанимации. Один из пострадавших - сотрудник ГСЧС.

Между тем, по официальным данным ГСЧС, в результате взрыва емкости с газом в Кропивницком предварительно травмированы два человека, которые госпитализированы в больницу.

По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля расположенного рядом двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. м.

К тушению привлечены 60 спасателей и 15 единиц техники.