На Днепропетровщине депутат горсовета устроил стрельбу в кафе

С места преступления изъят пистолет Форт-12.

В Марганце Днепропетровской области местный депутат 26 марта устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе.

Это УНИАН подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

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Происшествие произошло около 17 часов. Во время употребления спиртных напитков депутат начал стрелять, как в тире. На замечания персонала кафе он не реагировал, пока на место не прибыла полиция. Никто не пострадал.

Полицейские опросили злоумышленника, причастного к хулиганским действиям, и свидетелей происшествия. С места преступления изъят пистолет Форт-12.

По данным полиции, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы сроком до 5 лет.

В то же время, по данным местных СМИ, стрельбу устроил депутат Марганецкого горсовета, председатель Марганецкой организации партии «Батькивщина» Александр Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в центре Киева водитель Maserati устроил стрельбу из-за ДТП.