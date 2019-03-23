В центре Киева водитель Maserati устроил стрельбу из-за ДТП (фото, видео)

Стрелок бросил машину и убежал.

В центре Киева во время конфликта, который возник между двумя водителями после совершения ДТП, один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе столицы. Три автомобиля – Maserati, Toyota и KIA двигались по Парковой дороге, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по КІА. После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, изъяла стреляные гильзы и направила их на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Николаеве из-за очереди в Mcdonald's произошла стрельба.