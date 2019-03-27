В Киеве "заминировали" Майдан Незалежности (фото, видео)

На месте присутствуют спасательные службы, медики и кинологи с собаками.

В среду, 27 марта, на линию экстренных служб поступил вызов о минировании Майдана Незалежности. Вызов поступил около 12:15, сообщает "Информатор". На место оперативно прибыли спасательные службы, кинологи с собаками и начали проверку местности на наличие взрывоопасных предметов. На данный момент территорию обследуют. Также на месте дежурят медики. Метрополитен работает в штатном режиме. Как сообщал УНИАН, 13 марта полицейские получили ложное сообщение о минировании дворца "Украина".

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